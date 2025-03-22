Tokat'ta çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

AA
Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tepekışla köyünde Ömer Yalçın’a ait tek katlı evde çıkan yangın kısa sürede Hacı Osman Kışlalı ve Galip Soğan’ın evlerine de sıçradı.
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.
3 EV YANDI
Yangın sonrası 3 ev kullanılmaz hale geldi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yangınla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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