Tokat'ta çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi
AA

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tepekışla köyünde Ömer Yalçın’a ait tek katlı evde çıkan yangın kısa sürede Hacı Osman Kışlalı ve Galip Soğan’ın evlerine de sıçradı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

3 EV YANDI

Yangın sonrası 3 ev kullanılmaz hale geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangınla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Furkan Can
Editor