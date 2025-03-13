Tokat'ta drift atan sürücü cezadan kaçamadı: 60 gün ehliyetine el konuldu

İHA
Tokat’ın Niksar ilçe merkezi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir sürücü, cadde üzerindeki küçük ada etrafında drift yaptı.
Aracı gören vatandaşlar ise polise ihbarda bulundu.
46 BİN 362 TL TRAFİK CAZASI
Güvenlik kameralarının incelemesi sonucu sürücü A. U. Ç. tespit edilerek yakalandı.
Sürücüye, drift atarak trafiği tehlikeye düşürmekten dolayı 46 bin 362 TL trafik cezası kesildi.
ARACI TRAFİKTEN ÇEKİLDİ
Ayrıca, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da trafikten çekilerek 60 gün süreyle bağlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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