Haberler



3. Sayfa



Tokat'ta drift atan sürücü cezadan kaçamadı: 60 gün ehliyetine el konuldu

Tokat'ta drift atan sürücü cezadan kaçamadı: 60 gün ehliyetine el konuldu Vatandaşların ihbarı üzerine yakalanan drift atan sürücüye, 46 bin 362 TL trafik cezası kesilirken, ayrıca aracı da trafikten çekilerek 60 gün süreyle bağlandı.