Tokat'ta içtiği çay nefes borusuna kaçtı: Arkadaşı Heimlich manevrasıyla kurtardı

Heimlich manevrası yine hayat kurtardı...

Tokat kent merkezindeki bir kafede yaşanan olayda iddiaya göre, Burak Korkmaz, çay içerken aniden nefes alamamaya başladı.

HEIMLICH MANEVRASIYLA ARKADAŞININ NEFES YOLUNU AÇTI

Korkmaz'ın yardımına ilk olarak masada bulunan arkadaşı Sercan Ay koştu.

Ay, çevredeki vatandaşların panik yaşadığı sırada Heimlich manevrasıyla arkadaşının nefes yolunu açtı.

Müdahalenin ardından yeniden nefes almaya başlayan Korkmaz, kısa sürede kendine geldi.

"SERCAN OLMASAYDI BELKİ DE ŞU AN HAYATTA OLMAYACAKTIM"

O anları anlatan Burak Korkmaz, "Çay içerken bir anda nefes alamadım, gözüm karardı. Sercan olmasaydı belki de şu an hayatta olmayacaktım. Kendisine zaten yemek borcum vardı, şimdi bir de can borcum oldu. 120 kiloyum, kucağına aldığı gibi beni kurtardı, çok teşekkür ederim." dedi.

"İLK YARDIM SADECE PROFESYONELLERİN DEĞİL, HERKESİN BİLMESİ GEREKEN BİR BECERİDİR"

Arkadaşının nefes almasına vesile olan Sercan Ay ise ilk yardımın önemine dikkat çekerek, "İlk yardım sadece profesyonellerin değil, herkesin bilmesi gereken bir beceridir. O an ne yapacağımı bildiğim için hızlı davrandım. Bir anlık bilgi bir insanın hayatını değiştirebiliyor. Herkes temel ilk yardım eğitimini almalı." ifadelerini kullandı.

Olay anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.