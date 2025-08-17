Tokat'ta iki motosiklet sürücüsü yürekleri ağza getirdi: Trafikte yatarak yarıştılar

Motosiklet üzerinde tehlikeli dakikalar...

Olay Tokat'ta D-100 kara yolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. İki motosiklet sürücüsü trafikte yarışmaya başladı.

CANLARINI HİÇE SAYDILAR

Yarışan sürücüler, motosikletlerin üzerlerine yüzüstü uzanıp kullanarak hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

ÖNCE YARIŞIP SONRA GÖZDEN KAYBOLDULAR

Yarış halinde ilerleyen iki motosiklet sürücüsü bir süre sonra gözden kayboldu.

Motosiklet sürücülerinin yarıştığı anlar, trafikte bulunan bir aracın kamerasına yansıdı.