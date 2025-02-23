Tokat'ta trafik kazasında 9 yaşındaki çocuk öldü

İHA

Tokat'ın Turhal ilçesi Kayacık köyü kavşağında E.K. yönetimindeki ticari taksi ile M.A. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerle birlikte yaralanan toplam 5 kişi Turhal ve Tokat devlet hastanelerine kaldırıldı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Ağır yaralı olarak Turhal Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 9 yaşındaki Ebubekir Aydoğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.