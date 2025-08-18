Tokat'ta trafikte yatarak yarıştılar: Sürücüler cezadan kaçamadı

Tokat'ın Erbaa ilçesinden tepki çeken görüntüler geldi...

Tokat'ın Erbaa ilçesi D-100 kara yolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda dün saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, 2 motosiklet sürücüsü yarışmaya başladı.

MOTOSİKLETLERİNİ ÜZERLERİNE YÜZÜSTÜ YATARAK KULLANDILAR

Motosikletlerini üzerlerine yüzüstü yatarak kullanılan sürücüler, bir süre sonra gözden kayboldu.

O anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olaya ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri sürücüleri bulmak için çalışma başlattı.

TOPLAM 22 BİN 649 LİRA PARA CEZASI

Yapılan çalışma ile U.C. ve İ.Y. kısa sürede yakalandı. U.C.’ye, ‘Kamu düzenini bozacak şekilde araç sürmek’ ve ‘Motosiklet sürücüsünün koruma başlığı kullanmaması’ maddelerinden, İ.Y.’ye ise ‘Sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanmak’ ve ‘Motosiklet sürücüsünün koruma başlığı kullanmaması’ maddelerinden toplam 22 bin 649 lira para cezası uygulandı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI

Erbaa Kaymakamlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi: