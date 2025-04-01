Tokat'ta traktöre çarpan 16 yaşındaki motosikletli öldü

DHA
Tokat'ta şehir merkezine bağlı Küçükbağlar Köyü'nde plakasız motosikletiyle seyreden 16 yaşındaki Muhammet Metin Uslu, H.O.'nun (20) kullandığı traktör ile çarpıştı.
Meydana gelen kazada Uslu, ağır yaralandı.
İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Uslu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Uslu, kurtarılamadı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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