DHA

Tokat’ın Zile ilçesinde dün saat 16.00 sularında yaşanan trafik kazası, anlık bir refleksin nasıl kazaya dönüştüğünü gözler önüne serdi. Dinçerler Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Kazada yaya ağır şekilde yaralanırken, olay anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

KARŞIYA GEÇERKEN GERİ DÖNDÜ, OTOMOBİL ÇARPTI

Görüntülere yansıyan o anlarda, yayanın caddeyi geçmeye çalıştığı sırada bir anda geri adım attığı ve tam o esnada arkadan hızla gelen otomobilin çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan kişi, yol kenarına düşerek hareketsiz kaldı. Kazaya tanık olan çevredekiler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirirken, kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan yayanın tedavisine başlandığı öğrenildi. Yaralının sağlık durumu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kazaya karışan otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.