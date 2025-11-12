Torbalı’da 5 kişinin öldüğü lokanta patlamasında 3 sanığa hapis cezası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir’in Torbalı ilçesinde şırdan satılan lokantada meydana gelen, 5 kişinin öldüğü ve 63 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme, biri tutuklu 3 sanığa çeşitli sürelerde hapis cezaları verdi.

Patlamada tüpü değiştirdiği belirlenen Mustafa Koç 10 yıl 10 ay, işletme sahibi Gülden Kul 8 yıl 4 ay, tüp firmasının Ege Bölge Sorumlusu Osman İnce ise 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İnce’nin cezası 364 bin TL para cezasına çevrildi.

5 KİŞİ ÖLDÜ, 63 KİŞİ YARALANDI

Olay, 30 Haziran 2024’te Torbalı’nın Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi’nde meydana geldi. Şırdan satılan bir iş yerinde meydana gelen patlamada Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), Birgül Sarsılmaz (44), Havin Ergin (17) ve Dilek Bağ (24) yaşamını yitirdi.

Patlama, çevrede büyük yıkıma yol açtı; 10 binanın camları kırıldı, 63 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, jandarma ekipleri iş yerindeki malzemelere el koydu.

PATLAMADAN SONRA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından tüpü değiştirdiği ileri sürülen Mustafa Koç ile işletme sahibi Gülden Kul gözaltına alındı. İki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Soruşturma sırasında iş yerinin 6 aydır ruhsatsız olduğu, işletmecinin 29 Mayıs 2024’te ruhsat başvurusunda bulunduğu tespit edildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU: GAZ KAÇAĞI VE HAVALANDIRMA EKSİKLİĞİ

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, LPG gazı sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldiği belirtildi.

Raporda, iş yerinde gaz alarm sistemi bulunmadığı, LPG tüplerinin uygun olmayan bodrum katında bulundurulduğu, ve havalandırma sisteminin yetersiz olduğu tespit edildi.

Bilirkişiler, “İş yerinde LPG kullanılan mutfaklarda bulunması zorunlu olan gaz dedektörü yer almamaktadır.” ifadesine yer verdi.

EĞİTİM BELGESİ OLMADAN TÜP TAKTI

Raporda, tutuklu sanık Mustafa Koç’un LPG tüpünü dikkatsiz şekilde değiştirdiği, tüp takma eğitimi aldığına dair belgesinin bulunmadığı ve gaz kaçağının tüp contası ile dedantör bağlantısından kaynaklandığı belirtildi.

Ayrıca, LPG’nin yere çöktüğü ve elektrik aksamından sıçrayan kıvılcımın patlamayı tetiklemiş olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

İDDİANAMEDE 3 SANIK KUSURLU BULUNDU

Hazırlanan iddianamede, üç sanığın da ihmali olduğu ifade edildi.

Mustafa Koç: Yetkisi olmadan sanayi tipi tüpü bağladığı, güvenlik kontrollerini yapmadığı,

Gülden Kul: Ruhsatsız işletme açtığı ve gerekli güvenlik önlemlerini almadığı,

Osman İnce: Bayilere gerekli eğitim ve sertifikayı sağlamadığı gerekçesiyle kusurlu bulundu.

Sanıklar hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

MAHKEMEDE KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında sanıklar son savunmalarını yaptı.

İşletme sahibi Gülden Kul, “Tüpü aceleyle taktı, çok üzgünüm.” diyerek Mustafa Koç’u suçladı.

Koç ise “Bağlantıda sorun yoktu, havalandırma yoktu. Tedbirsiz değildim.” diyerek savunma yaptı.

Tüp firması sorumlusu Osman İnce ise “Eğitim verme sorumluluğumuz yok, bayilerimizi uyarıyoruz.” ifadelerini kullandı.

3 KİŞİYE 2 İLE 10 YIL HAPİS CEZASI

Verilen aranın ardından mahkeme kararını açıkladı.

Mustafa Koç: 10 yıl 10 ay hapis

Gülden Kul: 8 yıl 4 ay hapis

Osman İnce: 2 yıl 6 ay hapis (364 bin TL para cezasına çevrildi)

AİLELERDEN TEPKİ: "CEZALAR YETERSİZ"

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan patlamada yakınlarını kaybeden İbrahim Savucu, “Sanıklar birbirini suçladı. Bu cezalarla tatmin olmadık, gerekirse AİHM’ye gideceğiz.” dedi.

Ailelerin avukatı Nazlı Demir ise, “Beş kişinin öldüğü bir olayda verilen cezalar caydırıcı değil. İstinaf başvurumuzu yapacağız.” diye konuştu.