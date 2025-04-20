Trabzon Devlet Tiyatrosu'ndan 'hırsızlık' iddiası açıklaması

AA & Ensonhaber

Trabzon Devlet Tiyatrosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, 18 Nisan’da basında yer alan iddiaların ardından, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün konu hakkında hemen harekete geçtiği ve soruşturmaya temel oluşturacak bilgi ve belgelerin toplanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi adına ilk etapta gizlilik esasının benimsendiği vurgulanarak, şu ifadeye yer verildi: