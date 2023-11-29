Trabzon'da acı tablo değişmiyor! Kaybolan gençlerden haber yok

Trabzon'da Beşikdüzü ilçesi Liman mevkiinde korkunç bir olay yaşandı...
Önceki gün fotoğraf çektirmek için limana gelen İMKB Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz, denize düştü.
İki gençten o günden beridir haber alınamıyor...
90 personel arıyor
Bölgede başlatılan arama çalışmaları Trabzon AFAD, Erzurum AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü, JAK, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Kızılay, MEB AKUB, SÜR-AK, ANDA ekiplerinin katılımıyla 27’si dalgıç olmak üzere toplam 90 personel ile üçüncü gününde sürüyor.
15 araç, 1 gemi ve 2 bot kullanılıyor
Bölge ekipler tarafından didik didik aranırken, arama çalışmalarında 15 araç, 1 gemi, 2 bot, 2 sonar cihazı, 1 helikopter ve 1 drone kullanılıyor.
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