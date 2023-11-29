Trabzon'da acı tablo değişmiyor! Kaybolan gençlerden haber yok Beşikdüzü ilçesinde önceki gün fırtınada sahilde fotoğraf çekilmek isterken dev dalgalara kapılarak denizde kaybolan 2 lise öğrencisini arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

İHA

Trabzon'da Beşikdüzü ilçesi Liman mevkiinde korkunç bir olay yaşandı...

Önceki gün fotoğraf çektirmek için limana gelen İMKB Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz, denize düştü.

İki gençten o günden beridir haber alınamıyor...

90 personel arıyor

Bölgede başlatılan arama çalışmaları Trabzon AFAD, Erzurum AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü, JAK, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Kızılay, MEB AKUB, SÜR-AK, ANDA ekiplerinin katılımıyla 27’si dalgıç olmak üzere toplam 90 personel ile üçüncü gününde sürüyor.

15 araç, 1 gemi ve 2 bot kullanılıyor

Bölge ekipler tarafından didik didik aranırken, arama çalışmalarında 15 araç, 1 gemi, 2 bot, 2 sonar cihazı, 1 helikopter ve 1 drone kullanılıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)