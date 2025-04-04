Trabzon'da imza standında CHP üyesini bıçaklayan şahıs tutuklandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Kahramanmaraş Caddesi'nde dün gerçekleştirilen "Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük" imza kampanyası sırasında gergin anlar yaşandı. Kampanya için kurulan stantta görevli ekiplerle 51 yaşındaki Bilal Gökalp (51) arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine uzaklaştırılmaya çalışılan Gökalp, cebinden çıkardığı bıçakla standa saldırarak masayı ve sandalyeleri devirdi. Arbede sırasında CHP Gençlik Kolları Üyesi 22 yaşındaki Fikret Ayartepe’yi bacağından bıçakladı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken Ayartepe, ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı genç, bacağına üç dikiş atıldıktan sonra taburcu edilirken saldırıyı gerçekleştiren Gökalp, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

"SESTEN RAHATSIZ OLDUM, UYARINCA SALDIRDILAR"

Savcılık ifadesinde yaşananları anlatan Bilal Gökalp, kampanya sırasında hoparlörlerden yapılan anonsların çevrede rahatsızlık yarattığını öne sürerek şunları söyledi:

Sesten dolayı ben ve çevremdekiler rahatsız olduk, bu yüzden kendilerini uyarmak istedim. Niyetim saldırmak olsaydı doğrudan müdahale ederdim. Ancak uzaklaşmamı istediklerinde, bazı kişiler bana küfrederek saldırdı. Yere düştüm ve tekmelenmeye devam ettim. Daha fazla darbe almamak için cebimdeki çakı bıçağını kendimi savunmak amacıyla savurdum. Kimseyi kasıtlı olarak yaralamak istemedim.