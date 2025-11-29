Trabzon'da Kazım Koyuncu şarkısıyla paylaşıma 50 bin TL tazminat talebi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzon’da 65 yaşındaki tır şoförü Salim Kalfa, 15 Haziran’da Ayasofya Mahallesi’ndeki evinin balkonundan çektiği 1 dakikalık videoya, Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu’nun 21 yıl önce Trabzonspor için bestelediği ‘Uy aha’ adlı şarkının nakaratını ekleyerek sosyal medyada paylaştı.

Dört ay sonra Kalfa hakkında, Koyuncu’nun yasal mirasçısı kardeşi tarafından Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 71’inci maddesi kapsamında “Manevi, mali ve bağlantılı haklara tecavüz” gerekçesiyle Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunda 50 bin TL tazminat talep edildi.

Kalfa, haberi alır almaz polis merkezine giderek ifade verdi.

"KAZIM KOYUNCU'YU SEVDİĞİM İÇİN PAYLAŞTIM"

Kalfa ifadesinde, paylaşımının ticari amaç taşımadığını belirterek, şunları söyledi:

Kazım Koyuncu’yu seviyoruz ve Trabzonspor’un ekolu olduğu için şarkısını kullanmak istedim. Onu seviyorum, aklımdan kötü bir niyet geçmedi. Yayınlamam yasadışı olduğunu bilmiyordum. Herhangi bir kısıtlama ya da engelle karşılaşmadım.

Kalfa, paylaşımın amacıyla ilgili olarak da şunları ekledi:

Paraya ihtiyacım yoktu. Bu paylaşım tamamen sevgi ve hayranlık amaçlıydı. Kazım Koyuncu’nun şarkılarıyla gurur duyuyorum. Sosyal medyada paylaşırken böyle bir hukuki sürece yol açacağını tahmin etmezdim.

KAZIM KOYUNCUNUN KARDEŞİ, DAVAYI GERİ ÇEKTİ

Sanatçının kardeşi Niyazi Koyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, başvurudan önceden haberdar olmadıklarını belirtti ve sürecin geri çekilmesi için gerekli adımların atıldığını duyurdu.

Koyuncu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Kazım’ın müziğini ve hatırasını yaşatan hiç kimsenin üzülmesini istemeyiz. Hukuki başvurumuz, art niyet taşımamaktadır. Bu süreçte iyi niyetli paylaşımların yanlış anlaşılması söz konusu olmuştur. Başvuru geri çekilmiş olup, Kazım’ın şarkılarını paylaşan herkes bizim için değerlidir.

Kalfa’nın sosyal medya paylaşımı, sanatçının ailesi tarafından yapılan yanlış yönlendirme sonucu hukuki sürece dönüştü. Ancak süreç sonunda aile, başvuruyu geri çekerek olayı sonlandırdı. Kalfa ise paylaşımının tamamen sevgi amaçlı olduğunu ve kötü niyet taşımadığını vurguladı.