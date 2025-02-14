Trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü: 1 yaralı

İHA
Zonguldak'ın Gazipaşa Caddesi’nde seyir halindeki iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
YERE YIĞILDI
Kavga sırasında Mustafa H., aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldı.
Mustafa H.’yi dabeden sürücü, olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.
EKİPLERE HABER VERİLDİ
Kanlar içinde kalan Mustafa H. için çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis, kaçan sürücünün kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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