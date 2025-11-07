Tunceli'de otomobil köprüden uçtu: Uzman çavuş yaşamını yitirdi

- Tunceli'de H.Y. idaresindeki otomobil köprüden düştü.
- Otomobildeki uzman çavuş H.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.
- Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tunceli'de Erzincan kara yolu Harçik mevkiinde H.Y. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak köprüden düştü.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Ekiplerce ters dönen araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
İncelemenin ardından uzman çavuş olduğu öğrenilen H.Y.'nin cenazesi Tunceli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.