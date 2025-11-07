Abone ol: Google News

Tunceli'de otomobil köprüden uçtu: Uzman çavuş yaşamını yitirdi

Tunceli'de köprüden düşen otomobilin uzman çavuş olduğu öğrenilen sürücüsü hayatını kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 07.11.2025 08:01
  • Tunceli'de H.Y. idaresindeki otomobil köprüden düştü.
  • Otomobildeki uzman çavuş H.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.
  • Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tunceli'de Erzincan kara yolu Harçik mevkiinde H.Y. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak köprüden düştü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Ekiplerce ters dönen araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemenin ardından uzman çavuş olduğu öğrenilen H.Y.'nin cenazesi Tunceli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

