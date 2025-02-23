Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri açıklandı

DHA

Türkiye genelinde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor..

Kar yağışının ardından Türkiye, Sibirya soğuklarının etkisi altına girdi.

Dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkilerken, uzmanlar, özellikle yaşlı ve çocuklar için zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

ARAÇLARINI BRANDA VE BATTANİYE İLE ÖRTTÜLER

Kapalı otoparkları olmayan sürücüler araçlarını bir branda ya da battaniye ile örterek önlem aldı.

Hava sıcaklığının eksi 27,2 olduğu Erzurum'da otomobillerin, ev ve iş yerlerin camları buz tuttu. Dışarı çıkanlar, buz tutan yolda düşmemek için mücadele verdi.

ERZURUMLU VATANDAŞ OTOMOBİLİ İÇİN ALDIĞI ÖNLEMİ ANLATTI

Erzurum’da otomobili için önlem alan Seyit Teber, şöyle dedi:

Hava buz gibi. Kapalı otopark olmadığı için dışarıda kalan araçların çoğu donuyor. Buna karşı otomobili battaniye ile sarıyorum. Sabah işe giderken yanındaki araçlar buzla kaplı iken benim otomobilde hiçbir şey yok.

EN DÜŞÜK HAVA SICAKLIĞI ARDAHAN'DA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre dün gece en düşük hava sıcaklığı eksi 33,8 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

İlçeyi eksi 28,7 ile Van'ın Çaldıran ilçesinin Bezirhane köyü, eksi 27,3 ile yine Ardahan'ın Yalnızçam Kayak Merkezi takip etti.

Bazı illerde de hava sıcaklıkları eksi 20 derecenin altında ölçüldü.