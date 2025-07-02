Ümraniye'de iş yerine bombalı saldırı

İstanbul Ümraniye Çakmak Mahallesi Alemdağ Caddesi’nde sabah saatlerinde kask takan bir saldırgan, bir iş yerine el bombası attı. Patlamanın ardından hızla olay yerinden kaçan şüphelinin eylemi sonucu iş yeri sahibi hafif şekilde yaralandı, dükkan ise maddi hasar gördü.

YARALI ESNAF, AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ

Olayın ihbar edilmesiyle birlikte polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralanan iş yeri sahibi sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

SALDIRI ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kasklı saldırganın bir süre iş yeri önünde bekledikten sonra el bombasını fırlatıp kaçması ve patlama sonrası çevredekilerin panik yaşadığı anlar net biçimde yer alıyor.