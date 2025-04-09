Uşak'ta kazada ölen sürücünün kafasından mermi çekirdeği çıktı

AA & Ensonhaber
Uşak'ın Banaz ilçesi Ovacık köyü yakınlarında İsmail Vural idaresindeki otomobil, geçtiğimiz günlerde şarampole devrildi.
Kaya ve ağaca çarpan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
44 yaşındaki Vural, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
CİNAYET ŞÜPHESİ
Hastanede yapılan otopside Vural'ın kafasında tabancaya ait mermi çekirdeği olduğu tespit edildi.
Jandarma ekipleri cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı.
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