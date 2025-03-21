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İHA

Eşme-Kula karayolu üzerindeki Alahabalı köyü yakınlarında sabah saatlerinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Barış Kaya (30) yönetimindeki 06 CJU 450 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen O.K. (64) yönetimindeki 64 EK 750 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle, her iki araç da yol kenarındaki istinat duvarına çarparak savruldu.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, otomobilde bulunan Barış Kaya (30) ve babası Veysel Kaya'nın (53) hayatını kaybettiği, Pakistan uyruklu A.Z.K. (44)'nın ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Yaralı A.Z.K., ilk müdahalenin ardından Eşme Devlet Hastanesi’ne, buradan ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kamyonet sürücüsü O.K., olay yerindeki jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.