Uşak'ta soba gazı zehirlenmesi: 1 ölü

AA & Ensonhaber

Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Ahmetler köyünde bayram tatili için bulunan Ergün (64) ve Belkıs Gök (60) çifti, kaldıkları evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

KOCA KURTARILAMADI

Yakınlarının durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zehirlenme teşhisi konulan çift, ambulansla Eşme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Ergün Gök hayatını kaybetti.

Durumu ağır olan eşi Belkıs Gök ise ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Çiftin, bayram tatili nedeniyle Eskişehir’den Eşme’ye geldikleri öğrenildi.