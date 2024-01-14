Üsküdar'da alkollü sürücü can aldı: Motosikletli son nefesini verdi Alkollü cip sürücüsü çarptığı motosikleti 500 metre sürükledi. Motosikletli olay yerinde hayatını kaybederken, cip sürücüsü karakola götürüldü.

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İHA

Bilinçsiz sürücülerin hamleleri dehşet saçmaya devam ediyor.

Alkollü halde direksiyon başına geçen bir sürücü daha başka birinin canına mal oldu.

Üsküdar Çevre Yolu Altunizade mevki Ankara istikametinde seyir halinde olan 34 ECJ 642 plakalı cip aynı yönde seyir halinde olan 34 FUU 851 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

500 metre sürüklediği motosikletli can verdi

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Cip sürücüsü motosikleti sürükleyerek yaklaşık 500 metre ileride durdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Trafik polisleri otoyol üzerinde trafik emniyeti alırken, sağlık ekipleri hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesini kaldırdı.

Merkeze götürüldü

Cip sürücüsüne yapılan alkolmetre testinde sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Otoyol trafiği, motosiklet sürücüsünün cenazesini kaldırılmasının ardından normale döndü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)