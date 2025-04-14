Üsküdar'da çöp kavgasında komşusunu öldüren şüpheli tutuklandı

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Zeynep Kamil Mahallesi Dr. Fahri Atabey Caddesi üzerinde, Kenan Hamarat ile komşusu E.K. arasında 'çöp atma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kenan Hamarat, kendisini takip ettiği öne sürülen komşusu E.K. tarafından girdiği restoranda bıçaklandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Kenan Hamarat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TESLİM OLDU

Olay sonrasında kaçan şüpheli E.K., bir süre sonra emniyete giderek teslim oldu.

Şüpheli E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

Şüpheli E.K., savcılık ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

Maktulü öldürme niyetiyle hareket etmedim. Maktul beni dövdü. Yüzümü yumrukladı. Dişim kırıldı. Ben de kendimi kaybettim. Arbede esnasında olay yerinde tesadüfen bir bıçak buldum. Ya maktulden düştü ya da maktul yanlışlıkla bıçağa bastı çünkü bir demir sesi geldi ben de onun üzerine bıçağı görüp aldım. Kendimi kaybettiğim için de maktulü kovalamaya başladım. Maktul iş yerine girdi. Burada bir sandalye alıp, kafama vurmaya çalıştı. Ben ondan önce davranıp, maktulü bıçakladım ancak dediğim gibi öldürme kastım yoktu. Niyetim maktulü yaralamaktı. Pişmanım.

"OLAYIN BU NOKTAYA GELMESİNİ İSTEMEZDİM"

Hakimlikte verdiği ifadesinde ise E.K., şöyle devam etti:

Öldürme kastıyla bıçakla kovalamadım. Kendimi korumak amacıyla bıçağı salladım. Kafama tabure ile vurduğu için kendimi korumak istedim. Asıl o beni öldürmeye çalışıyordu. Birden fazla kez üzerime yeltendi. Maktul benim komşum olur. Hatta evini almasına da ben yardımcı olmuştum. Ancak daha sonra aramızda komşuluktan kaynaklı sorunlar oldu. Birkaç kez çöpünü benim evimin önüne bırakmıştı, ben de çöpünü kapısının önüne koydum. Beni kuytu köşeye çekti ve birden vurmaya başladı. Engel olmaya çalıştım. Devam etti. Yüzümde kırıklar mevcuttur. Baktığımda bıçak olduğunu gördüm. Daha sonra beni yakamdan çekiştirerek ve vurarak götürmeye çalıştı. Ben bu sebeple bıçağı yerden aldım. Ben maktulün daha önce uyuşturucu sattığını görmüştüm. Bu sebeple kendisini polise ihbar edeceğimi söyledim. Ben arbede esnasında bıçağı aldım. Maktul bıçağı görünce kaçtı. Ben de arkasından kovaladım ve girdiği iş yerine girdim. Ancak orada bulunan bıçağın ona ait olduğundan eminim. Çok pişmanım. Olayın bu noktaya gelmesini istemezdim. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum.