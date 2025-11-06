UYAP’a izinsiz girip dosya kapatan zabıt katibi: Maddi sıkıntılar içindeydim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, tutuklu sanık zabıt katibi Ahmet Yılmaz ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanının dosyaya giren yeni belgeleri okumasının ardından tanık ifadelerine geçildi.

TANIK: "BİR DÖNEM BİRLİKTE ÇALIŞTIK"

Tanık E.A, sanık Ahmet Yılmaz’ı yaklaşık 20 yıldır tanıdığını belirterek, “Bir dönem birlikte iş yaptık. Daha sonra adliyede zabıt katibi olarak görev aldığını öğrendim” dedi.

SANIK ZABIT KATİBİ: "EKONOMİK SIKINTIDAYDIM"

Savunmasında zor bir dönemden geçtiğini anlatan Ahmet Yılmaz, “Aldığım paralarla borçlarımı ödeyip ailemi geçindirmeye çalıştım” ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanıklar ise Ahmet Yılmaz’ı tanımadıklarını, dosyalarının kapatılması için kimseye para vermediklerini ve böyle bir talepte bulunmadıklarını öne sürdü.

İfadelerin ardından mahkeme, duruşmayı yarın devam edilmek üzere erteledi.