Van'da 4 kaçak göçmen yakalandı

AA & Ensonhaber

Van’ın Muradiye ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde önemli bir operasyona imza attı.

4 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, düzensiz göçmen kaçakçılığıyla mücadelede denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.