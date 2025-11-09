Van’da cinayet hükümlüsü çobanlık yaparken yakalandı

- Van'ın Başkale ilçesinde, hakkında 20 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, çobanlık yaparken yakalandı.
- Jandarma ekipleri, yaklaşık 1,5 yıldır aranan B.K.'yı, istihbari çalışmalar sonucunda tespit ederek saklandığı yerde operasyon düzenledi.
- B.K., gözaltına alınıp işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Van’ın Başkale ilçesinde, hakkında “kasten öldürme” ve “ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, çobanlık yaparken jandarma ekiplerince yakalandı.
HAYVAN SÜRÜSÜ ARASINDA SAKLANIYORDU
Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, 20 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve yaklaşık 1,5 yıldır aranan B.K. (33) isimli şahsın, Başakale’nin Örenkale Mahallesi’nde saklanarak çobanlık yaptığı belirlendi.
JASAT YAKALADI, TUTUKLANDI
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 8 Kasım 2025 günü belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, firari hükümlüyü arazide hayvan sürüsünün arasında saklanırken yakaladı.
B.K., Başakale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınarak, işlemlerinin ardından Van Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, suçluların yakalanmasına yönelik operasyonların kararlılıkla süreceği vurgulandı.