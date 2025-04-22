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AA & Ensonhaber

Van ile Hakkari arasındaki kara yolunda, Güzeldere Tüneli civarında yaşanan trafik kazası faciaya neden oldu.

Yolcu taşıyan bir minibüs ile karşı yönden gelen kapalı kasa kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

6 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından olay yerinden yükselen yardım çığlıkları üzerine, bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilirken, kaza bölgesinde güvenlik önlemleri artırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.