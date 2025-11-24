Abone ol: Google News

Van’da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Başkale ilçesinde polis ekiplerinin operasyonunda 134 kilo 460 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 6 şüpheli tutuklandı.

Yayınlama Tarihi: 24.11.2025 17:48
  • Van'da düzenlenen operasyonda 134 kilo 460 gram uyuşturucu ele geçirildi.
  • 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • Polis, uyuşturucu madde ticaretine karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Van Emniyet Müdürlüğü, il genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

BAŞKALE'DE 2 AYRI OPERASYON

Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerinin 17 ve 20 Kasım 2025 tarihlerinde Başkale ilçesinde belirlenen iki ikamete düzenlediği operasyonlarda; 112 kilo 760 gram skunk, 21 kilo 700 gram toz esrar, 1 hassas terazi ve paketleme malzemeleri ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ele geçirilen maddelerle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

