Van’da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü, il genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

BAŞKALE'DE 2 AYRI OPERASYON

Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerinin 17 ve 20 Kasım 2025 tarihlerinde Başkale ilçesinde belirlenen iki ikamete düzenlediği operasyonlarda; 112 kilo 760 gram skunk, 21 kilo 700 gram toz esrar, 1 hassas terazi ve paketleme malzemeleri ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ele geçirilen maddelerle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.