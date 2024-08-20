Van'da yakınlarının ulaşamadığı kadın baygın bulundu Erciş ilçesinde yakınlarının ulaşmadığı Parkinson hastası Nuriye Yılsız, itfaiye ekipleri tarafından banyoda baygın bulundu ve hastaneye kaldırıldı.

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DHA

İlçenin Camikebir Mahallesi'nde oturan ve eşi evde olmayan 71 yaşındaki Nuriye Yılsız'a ulaşamayan kızı Hülya Demir, itfaiyeden yardım istedi.

Bunun üzerine apartmana gelen ekipler, kapıyı açamayınca 4 katlı binanın en üstündeki daireye yangın merdiveniyle ulaşarak balkondan içeri girdi.

Yılsız, banyoda yarı baygın bulundu. Nuriye Yılsız, çağrılan ambulansla Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"

Nuriye Yılsız'ın kızı Hülya Bedir, "Her sabah annemi ziyaret ederim. Bugün sabah geldim aradım cevap vermedi. Kapıyı açmak istedim ama anahtar üzerinde olduğu için açamadım. Hemen yetkililere haber verdim gelip müdahale ettiler. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

BANYODA BAYGIN BULUNDU

İtfaiye eri Aykut Demir ise "Evinde yaşayan teyzemizden haber alınmadığı söylendi. Biz de itfaiye ekipleri ile birlikte olay mahalline geldik. Binanın 4’üncü katına itfaiye merdiveniyle çıkıp içeri girdik.

Teyzemiz banyoda yarı baygın vaziyette düşmüş durumdaydı. Sağlık ekipleri ile birlikte sedye ye alıp hastaneye kaldırdık." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)