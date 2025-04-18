Yalova'da atık yönetmeliğine uymayan hastaneye 8 milyon 359 bin lira ceza

DHA

Yalova’da hizmet veren özel bir hastaneye, tıbbi atıkları yasal kurallara aykırı biçimde depoladığı gerekçesiyle rekor ceza kesildi. Sosyal medyada yayılan bir haber üzerine harekete geçen Çevre Denetim Görevlileri, söz konusu hastanede kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Yalova Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, hastanenin hem tıbbi hem de kontamine laboratuvar atıklarını evsel atıklarla birlikte siyah poşetlerde ve denetimsiz şekilde depoladığı belirlendi. Ayrıca bu tehlikeli atıkların, evsel atık alanının dışında bir başka noktada da uygunsuz biçimde muhafaza edildiği tespit edildi.

8 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE CEZA KESİLDİ

Yapılan bu ciddi ihlaller sonrası, hastaneye 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında tam 8 milyon 359 bin 473 lira idari para cezası uygulandı. Müdürlük ayrıca, uygunsuz şekilde toplanan tüm atıkların kontamine tehlikeli atık kapsamında değerlendirilmesi ve çevreye zarar vermeyecek şekilde lisanslı bertaraf tesislerine gönderilerek imha edilmesi gerektiğini bildirdi.

Denetimlerin, çevre sağlığını tehdit eden uygulamalara karşı titizlikle sürdürüleceği vurgulandı.