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İHA

Yalova-İzmit kara yolu Yalova istikametinde 31 Temmuz 2024 tarihinde yaşanan olayda, baba ve 4 yaşındaki oğlu yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada, 17 yaşındaki ehliyetsiz M.C.K. idaresindeki otomobil, Altınova ilçesi Çavuşçiftliği mevkiinde Ahmet Yıldız (36) ve kucağındaki 4 yaşındaki oğlu Vahit Yıldız'a çarptı.

Acı kazada, baba ve oğlu olay yerinde feci şekilde can verdi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kazayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, kazada ölen baba Ahmet Yıldız'ın trafiği tehlikeye düşürerek kanun ve yönetmenliklerde belirlenen kurallara uymadığı ve bu nedenle asli kusurlu olduğu belirtildi.

İDRARINDA UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Ehliyetsiz sürücü için ise idrar numunelerinde uyuşturucu-uyarıcı madde tespit edildiği belirtilirken kazada tali kusurlu olduğuna da yer verildi.

İddianamede, M.C.K.'nin "Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

SKANDAL PAYLAŞIM

Öte yandan, kaza sonrasında 2 kişinin ölümüne neden olan M.C.K.'nin sosyal medya paylaşımlarında, birçok kez direksiyon başına geçerek araç kullandığı ortaya çıktı.

Lüks aracı sürerken paylaşımlar yapan gencin, "Arabasına güveneni bekleriz" ifadeleri ise kan dondurdu.