Yalova'da balast suyunu denize döken gemiye 26 milyon lira ceza

DHA

Yalova’da çevreyi tehdit eden ciddi bir deniz kirliliği vakasıyla ilgili harekete geçildi. AL LUQTA adlı kuru yük gemisinin denize balast suyu boşalttığına dair gelen ihbar, Bölge Liman Başkanlığı’nı alarma geçirdi. Yapılan incelemelerde, geminin bakım ve onarım için bir tersanede demirli olduğu tespit edildi.

26 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ, SEFERDEN MEN EDİLDİ

Denetim ekiplerinin detaylı çalışmaları sonucunda, gemiden gerçekten de denize balast suyu boşaltıldığı belirlendi. Bu çevreye zarar veren eylem karşısında gemiye 26 milyon 656 bin 373 TL idari para cezası kesildi ve gemi seferden men edildi.

Ceza ve men kararı, geminin acentasına da resmi yazı ile iletildi. Yetkililer, çevre kirliliğine karşı sıfır tolerans ilkesiyle denetimlerin sürdürüleceğini vurguladı.