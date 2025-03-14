Yalova'da ruhsatsız silah operasyonu: 12 gözaltı

İHA
Yalova'da il genelinde düğün törenleri ve asker uğurlamalarında meydana gelen silahla kasten yaralama ve mala zarar verme olayları nedeniyle ruhsatsız silah operasyonu gerçekleştirildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 13 farklı adreste eş zamanlı arama gerçekleştirdi.
ÇOK SAYIDA SİLAH BULUNDU: 12 KİŞİ GÖZALTINDA
Aramalarda 2 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 64 adet 9 mm fişek, 2 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 101 adet 7.65 mm fişek, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 34 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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