Yalova'da sahte kimlikle dolandırıcılık yapmak istedi: Suçüstü yakalandı Dolandırıcılık ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda sahte kimlik ile 7 dönüm tarla satmak isteyen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İHA

Yurt genelinde dolandırıcılıkla mücadele devam ediyor.

Son olarak operasyonun adresi Yalova oldu

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından “Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik” suçları ile ilgili yapılan çalışmada, E.H. isimli şahsa ait Elmalık köyünde bulunan 7 dönüm tarlanın satış işlemi için randevu alındığı, bunun mal sahibinin bilgisi dışında oluşturulduğu belirlendi.

Gözaltına alındı

E.H. adına sahte kimlikle işlem yapmaya gelen H.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili olarak yapılan soruşturmada, şüphelinin, arazi sahibi adına düzenledikleri sahte kimlikle birlikte banka hesabı açtırdığı, aynı sahte kimlik ile tapu dairesinde randevu oluşturulduğu tespit edildi.

2 milyon TL havale etti

28 Mart günü saat 14.00 sıralarında satış işlemleri başlatılırken araziyi satın alacak kişi tarafından 2 milyon liranın, şüphelinin sahte kimlikle açtırdığı hesabına havale edilmesinin sağlandığı belirlendi.

Zanlı, işlem sonrasında 11 bin 750 doları elden verileceği sırada polis tarafından suçüstü yakalandı.

Tutuklandı

H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)