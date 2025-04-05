Yalova'da tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

AA & Ensonhaber

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre İsmetpaşa Mahallesi'nde minibüsünde kimliği belirsiz motosikletli kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan S.İ., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan S.İ.'nin hayati tehlikesinin bulunuyor.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada saldırıyı gerçekleştirenlerin motosikletle olay yerine geldiğini belirledi.

Motosiklet ile saldırıda kullandıkları pompalı tüfeği olay yerinde bırakarak kaçan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı.