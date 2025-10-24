Yozgat'ta 2 kişinin öldüğü bıçaklı kavga: 5 tutuklama

- Yozgat'ın Sorgun ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
- Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan M.D, Y.D, S.D, A.D. ve E.D. tutuklandı.
- Şüpheliler, emniyet işlemlerinden sonra Sorgun Adliyesi'ne sevk edilip cezaevine gönderildi.
Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Hanbaşı Mahallesi’nde, 22 Ekim’de alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavga sonucunda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.
5 ZANLI DA TUTUKLANDI
Olayla ilgili M.D, Y.D, S.D, A.D. ve E.D. isimli zanlılar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, Sorgun Adliyesi’ne sevk edildi.
Nöbetçi hakimlikçe hakim karşısına çıkarılan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.