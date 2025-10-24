Abone ol: Google News

Yozgat'ta 2 kişinin öldüğü bıçaklı kavga: 5 tutuklama

Sorgun ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan ve 2 kişinin ölümü 2 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Yayınlama Tarihi: 24.10.2025 11:54
  • Yozgat'ın Sorgun ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
  • Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan M.D, Y.D, S.D, A.D. ve E.D. tutuklandı.
  • Şüpheliler, emniyet işlemlerinden sonra Sorgun Adliyesi'ne sevk edilip cezaevine gönderildi.

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Hanbaşı Mahallesi’nde, 22 Ekim’de alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavga sonucunda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

5 ZANLI DA TUTUKLANDI

Olayla ilgili M.D, Y.D, S.D, A.D. ve E.D. isimli zanlılar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, Sorgun Adliyesi’ne sevk edildi.

Nöbetçi hakimlikçe hakim karşısına çıkarılan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

