Öğretmenlik mülakatı ile düğünü aynı güne denk gelen Emine Bulut, sınava gelinliği ile girdi.

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde dünyaevine giren Emine-Sezer Bulut’un düğün günü, öğretmenlik mülakatı ile aynı güne denk gelince ortaya sıra dışı bir manzara çıktı.

Okul öncesi öğretmenliği mezunu Emine Bulut, Yozgat Ölçme Değerlendirme Merkezi’ne gelerek, gelinliği ile sınava girdi.

Önce sınav sonra düğün

Gelinlikli öğretmen adayını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kapıda gelini bekleyen damat Sezer Bulut, sınav sonrası gelin Emine Bulut ile düğünün yolunu tuttu.

“Düğünümüzü yarıda bırakıp geldik”

Sınava gelinliği ile gelen öğretmen adayı Emine Bulut, “Okul öncesi öğretmeniyim. Mülakat bugüne denk geldi, düğün günümüze. Düğünümüzü yarıda bırakıp geldik. Mülakat çok güzel geçti, çok güler yüzlülerdi.

Yozgat'ta, öğretmenlik mülakatına gelinlikle girdi VİDEO







“İnşallah gelinlik uğurlu olur atanırım, mesleğime başlarım”

Komisyon olsun burada çalışanlar olsun çok yardımcı oldular. İnşallah atanmayı bekliyorum. Çok şaşırdılar, benimle fotoğraf çekildiler. Çok güzel anı oldu benim için. İnşallah gelinlik uğurlu olur atanırım, mesleğime başlarım. Mesleğime başlamayı çok istiyorum.” dedi.

Damat Sezer Bulut ise, “Düğünümüz vardı, düğünümüzü bırakıp geldik. Mutluyuz, inşallah atanır. Heyecanlıyız da çifte mutluluk olacak bizim için. Şu an işimiz bitti, mülakattan çıktık. Düğünde akrabalar bizi bekliyorlar. Oraya gidip düğünümüzü de bitireceğiz.” şeklinde konuştu.