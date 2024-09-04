İHA
Yasa dışı göçmen geçişlerine yönelik karada ve denizde güvenlik güçlerinin denetimleri devam ediyor.
Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki Güzelçamlı Mahallesi'nin Dilek Yarımadası Milli Parkı açıklarında, denizde 5 düzensiz göçmenin Yunanistan'a geçmeye çalıştığına dair bir ihbar alındı.
İhbar üzerine bölgeye hızla Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
YUNANİSTAN'A DOĞRU YÜZERKEN YAKALANDILAR
Ekipler, belirtilen noktada denizdeki 5 kişiyi başarılı bir şekilde yakaladı. Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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