İHA

Yasa dışı göçmen geçişlerine yönelik karada ve denizde güvenlik güçlerinin denetimleri devam ediyor.

Aydın’ın ilçesindeki Güzelçamlı Mahallesi'nin Dilek Yarımadası Milli Parkı açıklarında, denizde 5 düzensiz göçmenin Yunanistan'a geçmeye çalıştığına dair bir ihbar alındı.

İhbar üzerine bölgeye hızla Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

YUNANİSTAN'A DOĞRU YÜZERKEN YAKALANDILAR

Ekipler, belirtilen noktada denizdeki 5 kişiyi başarılı bir şekilde yakaladı. Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)