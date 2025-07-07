Zeydan Karalar, '4 milyon 550 bin lira' iddiasını kabul etmedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, belediyelere rüşvet karşılığında ihale yönlendirme iddiaları araştırılıyor. Bu kapsamda gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın emniyette verdiği 56 sayfalık ifadesine ulaşıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade veren Karalar, aylık gelirinin 300 bin lira olduğunu belirterek üzerine kayıtlı ATEKS ve Başkent Pres adlı iki aile şirketinin faaliyet gösterdiğini, başka hiçbir şirkette gizli ya da açık ortaklığının bulunmadığını kaydetti.

Karalar, hakkındaki tüm sorular yöneltildikten sonra suçlamaları daha ayrıntılı şekilde yanıtlayacağını ifade etti. Sorguda, diğer şüphelilerden Baki Nugay’ın ifadesi de kendisine okundu.

4,5 MİLYONLUK ÖDEME İDDİASI

Nugay ifadesinde, Seyhan Belediyesi'nden aldığı temizlik ve çöp toplama ihaleleri karşılığında hak ediş ödemelerini almakta zorlandığını, bu nedenle dönemin Belediye Başkanı Karalar’ın kendisinden her ay belirli bir ödeme talep ettiğini öne sürdü. Ödemelerin temizlik işleri müdürü Özcan Zenger aracılığıyla organize edildiğini belirten Nugay, toplam 4 milyon 550 bin liranın belirli kişilere havale edildiğini ve paranın sonrasında Zenger’e ulaştırıldığını savundu.

Soruşturma dosyasına göre, 99 milyon 754 bin lira bedelli temizlik hizmeti ihalesine 9 firma teklif verdi, bunlardan sadece ikisi geçerli sayıldı. 87 milyon 664 bin liralık teklifle sözleşme 23 Mayıs 2016'da imzalandı. Bu süreçte şüpheli ve tanıkların banka kayıtları ve telefon görüşme detayları Karalar'a gösterildi.

KARALAR: "BU İDDİALAR, GERÇEKLE BAĞDAŞMIYOR"

İddiaları reddeden Karalar, müteahhit Baki Nugay ile sadece bir kez görüştüğünü, bu görüşmede veya sonrasında herhangi bir maddi talepte bulunmadığını söyledi:

Benim karakterim böyle bir ilişkiye izin vermez. İfadede geçen ödeme taleplerinin tamamı iftiradır. Bu şahsın tutukluluğunu sonlandırmak için gerçek dışı beyanda bulunduğunu düşünüyorum.

Seyhan Belediye Başkanlığı görevini 2014-2019 yılları arasında yürüttüğünü, 2019'dan bu yana da Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığını belirten Karalar, görev süresi boyunca tüm ihalelerin şeffaflık içinde gerçekleştirildiğini, Sayıştay ve Mülkiye müfettişlerinin denetimlerinde de usulsüzlük tespit edilmediğini vurguladı.

"ZENGER, İHALE YETKİLİSİ DEĞİLDİ"

Soruşturmada adı geçen Özcan Zenger’in sadece temizlik işlerinden sorumlu belediye çalışanı olduğunu, herhangi bir ihale yetkisi bulunmadığını belirten Karalar, "Kendisine sadece görev alanındaki işleri düzgün yapması yönünde talimat verdim." dedi.

HTS kayıtlarına yansıyan bazı isimlerle görüşmelerin içeriğini hatırlamadığını dile getiren Karalar, örgüt lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş’ı da hiç tanımadığını ifade etti. "Hiçbir şüpheli veya tanıkla ticari ya da borç-alacak ilişkim olmadı." diyen Karalar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu tamamen siyasi bir soruşturma. Hakkımdaki iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor.”