CHP'li sosyologdan Zeydan Karalar'a: Müteahhitler kurtarsın seni

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları, Türkiye gündemine oturmuş durumda.

İstanbul ve İzmir'den sonra Adana, Adıyaman ve Antalya'da başlatılan soruşturmalar, muhalefetin tepkisini çekse de, kamuoyu ile paylaşılan mevcut delilleri gören CHP'li seçmenin tepkisi her geçen gün artıyor.

CHP'LİLER, ZEYDAN KARALAR'A TEPKİLİ

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zeydan Karalar için bazı partililer ve belediye çalışanları, belediye binası önünde protestolar düzenlese de beklentilerin altında kaldı.

Bunun yanında CHP'ye yakınlığı ile bilinen yerel-ünlü isimler, operasyonlara değil, somut deliller ışığında gözaltına alınan CHP'li başkana ve yöneticilere tepkilerini sosyal medyadan da dile getiriyor.

"ADANALININ DEĞİL, MÜTEAHHİTLERİN YANINDA OLDUN"

Bunlardan Adanalı sosyolog Talih Köse, paylaştığı videoda tepkisini şu sözlerle dile getirdi: