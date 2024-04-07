İHA
Zonguldak'ta bayram temizliği can aldı...
AlapIı Tepeköy Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'ndeki bir binanın 5. katında ikamet eden Ayşe Y. (55) evinde bayram temizliği yapmak istedi.
Cam silerken düştü
Pencere camlarını silerken bir anda dengesini kaybederek 5. kattan yere beton zemine düştü.
Çevredeki bulunan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan kadını hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Hayatını kaybetti
Ayşe Y. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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