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Zonguldak'ta bayram temizliği yapan kadın camdan düşerek hayatını kaybetti

Zonguldak'ta bayram temizliği yapan kadın camdan düşerek hayatını kaybetti Ramazan Bayramı nedeniyle temizlik yapmak için camları silen kadın, dengesini kaybederek 5. kattan düştü. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.