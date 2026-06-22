A Milli Futbol Takımı’nda ABD maçının hazırlıkları başladı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımımız, ABD ile 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te karşılaşacak.

ANTRENMANDA TAKTİK ÇALIŞMASI YAPILDI

Millilerde ABD maçının hazırlıkları da başladı.

Arizona'da bulunan Athletic Grounds'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşularıyla başladı ve pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.

HACIOSMANOĞLU İDMANI YERİNDE TAKİP ETTİ

İdmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti.

A Milli Futbol Takımı yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.