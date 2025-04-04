Zonguldak'ta bir çocuğun yardım çığlığı polisi harekete geçirdi

DHA
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Yüzbaşı İzzet Dura Sokak'ta meydana gelen olayda, apartmanın altındaki markette çalışanlar, polise bir çocuğun yardım çığlığını duyduklarını ihbar etti.
İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
EVDE OLMAYAN APARTMANDAKİLERE TELEFONLA ULAŞTILAR
Ekipler, marketin üstündeki binadaki kapıları çaldı. Evde olmayan apartmandakilere ekipler telefonla ulaştı.
Çığlığın Beyza Y.'nin (28) oturduğu daireden geldiği belirlendi.
YEĞENİNİ EVDE BIRAKIP MARKETE GİTTİ
Beyza Y.'nin yeğeni D.S.Y.'yi (6) evde bırakıp markete gittiği sırada çocuğun, evde korkup, çığlık attığı ortaya çıktı.
Ekipler tutanak tutup, ayrıldı. Polislerin binadaki çocuk çığlığını araştırdığı anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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