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Zonguldak'ta çenesine silah dayayıp boşandığı eşinin gelmesini istedi

Zonguldak'ta çenesine silah dayayıp boşandığı eşinin gelmesini istedi Devrek ilçesinde bir kişi, eline aldığı silahla boşandığı eşi eşinin gelmesini isteyerek silahı çenesine dayadı. Eski koca, bir el ateş edince çevredekiler korku dolu anlar yaşadı. Polisin ve eski eşinin ikna ettiği adam hastaneye kaldırıldı.