İHA
Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çay köyünde, terkedilmiş halde otomobil bulundu.
Otomobilin yandığını gören vatandaşlar durumu Alaplı Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen ve yanan araca müdahale eden ekipler, kısa sürede çalışma sonucu yangını tamamen söndürdü.
Eşinin üzerine kayıtlı otomobili yaktı
E.A.’nın jandarmadaki ifadesinde, olayı ailevi sorunları sebebiyle eşi M.A.'ya sinirlendiği için eşinin üzerine kayıtlı otomobilini bu sebeple ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.
Jandarma, yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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