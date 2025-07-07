Zonguldak'ta eşini bıçaklayarak öldürmüştü: Tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Keçecioğlu Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı.

Olayda, 41 yaşındaki E.B. ile 35 yaşındaki eşi Özlem Bostancı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BIÇAKLANAN EŞ HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine E.B., bıçakla eşini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özlem Bostancı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

ZANLI TUTUKLANDI

Bostancı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan E.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖZLEM BOSTANCI'NIN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Özlem Bostancı'nın cenazesi ise ikindi namazını müteakip Perşembe beldesi Yeni Mahalle'deki Çivaklar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.