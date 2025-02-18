İHA

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Merkez Mahallesi'nde dün gece saatlerinde büyük bir heyelan yaşandı. Heyelan sonucu istinat duvarı yıkılırken, üç bina da zarar gördü. Olayın hemen ardından polis, AFAD ve doğalgaz ekipleri bölgeye sevk edildi.

1 EV KALICI, 2 EV GEÇİCİ OLARAK BOŞALTILDI

Yapılan incelemeler sonucunda bir evin kalıcı olarak, diğer iki evin ise geçici olarak tahliye edilmesine karar verildi. Ev sahiplerinden 10 kişi, yakınlarının yanına yerleştirildi.

"HEPİMİZ ZOR DURUMDA KALDIK"

Heyelan nedeniyle mağduriyetini dile getiren Şenay Kocabacak, şunları söyledi: