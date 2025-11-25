Abone ol: Google News

Zonguldak'ta motosikletiyle kaçarken bekçiye çarptı

Alaplı ilçesinde egzoz sesiyle çevreyi rahatsız eden motosikletli, uyarı üzerine kaçarken çarptığı bekçiyi yaraladı. Motosikleti bırakıp yaya olarak kaçtı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 25.11.2025 21:00
Zonguldak'ta motosikletiyle kaçarken bekçiye çarptı
  • Zonguldak Alaplı'da motosikletiyle bekçiye çarpan A.A., kaçtı ancak polis tarafından yakalandı.
  • A.A.'ya çeşitli trafik cezaları uygulandı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.
  • Bekçi A.B., hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde egzoz sesiyle çevreyi rahatsız eden motosiklet sürücüsü, kendisini uyaran bekçiden kaçmaya çalışırken bekçiye çarparak yaraladı.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Çarpmanın ardından yaya olarak kaçan sürücü A.A., belediye dükkanları mevkiinde polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.

Trafik ekipleri, A.A.’ya abartı egzoz kullanmak ve plaka ile ilgili eksiklikler dahil olmak üzere gerekli cezai işlemleri uyguladı.

YARALI BEKÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan bekçi A.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

3. Sayfa Haberleri