Zonguldak'ta motosikletiyle kaçarken bekçiye çarptı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde egzoz sesiyle çevreyi rahatsız eden motosiklet sürücüsü, kendisini uyaran bekçiden kaçmaya çalışırken bekçiye çarparak yaraladı.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Çarpmanın ardından yaya olarak kaçan sürücü A.A., belediye dükkanları mevkiinde polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.

Trafik ekipleri, A.A.’ya abartı egzoz kullanmak ve plaka ile ilgili eksiklikler dahil olmak üzere gerekli cezai işlemleri uyguladı.

YARALI BEKÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan bekçi A.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.