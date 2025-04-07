Zonguldak'ta otomobil, şarampole uçtu: 3 yaralı

İHA

Bu akşam Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Çömlekçi-Derecikören köyü Filyos istikametinde, Saltukova yönünden Filyos beldesine seyir halindeki 01 UEJ 11 plakalı otomobil, yol çalışmaları nedeniyle alternatif olarak açılan güzergâhta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

3 KİŞİ YARALANDI

Otomobilde bulunan sürücü R.K. ve henüz kimlikleri öğrenilemeyen iki yolcu kazada yaralandı. Çevredeki sürücüler kazayı fark ederek hemen durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatmış bulunuyor.