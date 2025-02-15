Zonguldak'ta polis, damacanalarda litrelerce sahte alkol ele geçirdi

İHA

Sahte alkole geçit verilmiyor...

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kdz. Ereğli ilçesinde iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

LİTRELERCE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, 1 ruhsatsız tabanca, 45 litre etil alkol, 15 adet alkol yapımında kullanılan aroma kiti, 11 litre el yapımı alkol, 1 adet alkol yapım aparatı ele geçirildi.

M.L.E. isimli şahıs hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında adli işlem yapıldı.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaycuma ilçesinde gerçekleştirilen Önleyici Kolluk Devriyesi sırasında bir araçta uyuşturucu madde kullanıldığı ve ruhsatsız tabanca bulundurulduğunu tespit etti.

Yapılan aramada 6 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet 9mm tabanca fişeği ele geçirildi.

"SUÇLULARLA MÜCADELE SÜRECEK"

Ekipler, halkın huzur ve güvenliğini korumak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.