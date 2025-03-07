Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı hakkında karar

AA

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından açıklama geldi..

Paylaşıma göre, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.

DENETİMDEN KAÇAMADILAR

Kilimli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, ilçede polis ve orman sorumluluk bölgelerinde denetim gerçekleştirildi.

3 KAÇAK OCAĞA MÜHÜRLEME İŞLEMİ

Denetimlerde 3 kaçak ocağa mühürleme işlemi yapılırken, 10 metre ray ve vagon ele geçirildi.

Bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.